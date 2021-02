Após quase um mês, ponte é recomposta e liberada na BR-156

Nesta quarta-feira (17), o trânsito na ponte do Rio Ranolfo, a 360 km de Macapá, foi liberado, após 29 dias de obras.

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de quase um mês interditada, a ponte do Igarapé Ranolfo, no Km-667 da BR 156, próximo ao Carnot, no município de Calçoene, finalmente foi liberada para trafego de veículos de passeio e de carga. A informação foi confirmada nesta tarde pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A estrutura de madeira sofreu danos no tabuleiro e nas bases de sustentação, que cederam e quebraram quando um caminhão tanque carregado com óleo diesel a caminho do município de Oiapoque passou por ela no dia 19 de janeiro.

A obra foi providenciada pelo departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), órgão federal.

Nesta quarta-feira (17), o trânsito foi liberado, após 29 dias. Durante este período, os veículos estavam atravessando o trecho por um desvio improvisado ao lado da ponte.

Apesar a boa notícia, o drama de caminhoneiros e viajantes que trafegam no trecho norte da BR-156 continua, com atoleiros e deslizamentos na pista.