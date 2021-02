Consulta pública define BR-156 e Hospital de Macapá como prioridades

Pesquisa com amapaenses foi uma iniciativa do senador pelo Amapá Randolfe Rodrigues.

A consulta pública promovida pelo senador Randolfe Rodrigues (REDE) para definir prioridades na aplicação de emendas parlamentares da bancada federal amapaense em 2021 elegeu a pavimentação da BR-156 e a construção do Hospital Municipal de Macapá como prioridades na opinião dos amapaenses.

O resultado da pesquisa realizada entre os dias 1 e 5 de fevereiro foi divulgado nesta segunda-feira (8) pelo parlamentar. Um total de 496 pessoas respondeu ao questionário sobre quais obras e projetos devem ser tratados prioritariamente pelos senadores e deputados do Amapá.

O resultado da pesquisa, em sua versão detalhada, será encaminhado aos gabinetes dos deputados e senadores, como material preparatório para a reunião da bancada federal em que serão definidas as emendas para 2021.

Para 25% do público (126 votos), a bancada federal deve destinar emendas para obras do trecho norte da BR-156, nos municípiosde Oiapoque e Calçoene. Já para 20% (90 votos), é a construção do Hospital Municipal de Macapá que deve ser prioridade. Para 11% (55 votos), são as obras do trecho sul da BR-156 que necessita de recursos, que dá acesso aos municípios de Laranjal e Vitória do Jari.

Para 7% dos participantes da consulta (37 votos), a Rodovia Perimetral, que dá acesso aos municípios de Pedra Branca e Serra do Navio, que deve receber mais emendas. Também 7% (34 votos) os que defendem recursos para a conclusão da Rodovia Norte-Sul. Um nova orla de Macapá deve contar com recursos de bancada para 4% (18 votos), enquanto que para 3% (13 votos) deve haver investimento para o asfaltamento em Oiapoque.