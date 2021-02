Meia-passagem: De cada 100 agendamentos, apenas 40 comparecem, diz Setap

Agendamento estão sendo feitos pelo WhatsApp, mas quando o estudante falta é preciso fazer novo agendamento

Compartilhamentos

Não tem dado muito certo o sistema de agendamento pelo WhatsApp para recadastramento da meia-passagem, em Macapá. Mas, desta vez, a culpa não é das empresas de ônibus. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap), de cada 100 agendamentos, apenas 40 terminam com os estudantes comparecendo para concluir a renovação do benefício, que vale para estudantes de Macapá, Santana e Mazagão, cidades que formam a região metropolitana da capital.

Os agendamentos estão sendo realizados pelo 98806-5337 em horário comercial, onde o estudante solicita o recadastramento e agenda a retirada do cartão eletrônico. Também é possível dirimir dúvidas. A partir de 1º de março, o atendimento será para os que pretendem ter o benefício pela primeira vez.

O problema é que apenas 40% estão comparecendo para retirar o cartão após o agendamento. Quem não comparece, precisa fazer um novo recadastro.

“Quando deixa de comparecer, esse estudante tira a oportunidade de outros beneficiários”, explica o diretor do Sistema de Bilhetagem, Artur Sotão.

Após o agendamento, é preciso se dirigir à sede do Setap, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, entre as ruas Tiradentes e General Rondon, Centro de Macapá.

Veja abaixo os documentos necessários:

Cadastro: declaração escolar, comprovante de residência e RG ou certidão de nascimento;

Recadastro: declaração escolar e cópia/imagem da carteirinha de meia-passagem;

2ª via do cartão: documento pessoal e boletim de ocorrência, que pode ser emitido pela Delegacia Virtual da Polícia Civil;