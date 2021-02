Mulher com câncer só tinha 1 ovo para comer com netos em casa onde chove dentro

A situação desesperadora da desempregada Maria Creuza Santana, que está com câncer e ajuda a criar netos em um pequeno barraco de uma área de ressaca na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Maria Creuza Santana Pereira, de 51 anos, passa por momentos desesperadores e precisa de ajuda. Há 25 anos, veio de Chaves, no Pará, com o esposo José Antônio, de 53 anos. Apesar de tudo, nem mesmo a situação delicada em Macapá lhe faz perder a fé.

Eles moravam na região de invasão do Canal do Jandiá, na zona norte de Macapá. Com a retirada das famílias da área, em 2018, ficaram sem casa, pois não foram beneficiados com apartamentos em habitacionais. Maria Creuza tem seis filhos. Duas filhas vivem em Macapá, mas estão desempregadas, assim como ela.

Ex-empregada doméstica, Creuza teve os dedos amputados, por conta do diabetes. Se este sofrimento já não bastasse, recentemente descobriu que tem câncer no estômago. Maria e Antônio – que é ajudante de pedreiro e desde o início da pandemia não consegue trabalho –, moram atualmente numa área alagada no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte da capital.

Os dois ainda não são aposentados. O benefício que Maria Creuza recebia do bolsa família foi cortado. O casal está vivendo com as poucas doações de familiares e amigos.

Por falta de recursos financeiros, o humilde casebre tem “paredes” de lona de plástico. Por isso não contém a água das fortes chuvas que têm caído em Macapá. Quando chove, o interior do barraco molha completamente. No local não existe banheiro.

Quando a reportagem chegou na casa da família nesta terça-feira (9), na geladeira só havia água, restos de legumes e um único ovo, que ela disse que repartiria com os 6 netos que ajuda a criar.

Beth Pereira Dias, de 31 anos, é a filha que está nos cuidados de Creuza. Ela chegou do interior na semana passada, após descobrir o estado delicado de saúde da mãe.

Também na manhã desta terça-feira, Creuza havia sido levada às pressas para o Hospital de Emergências. Ela passou mal com fraqueza e falta de ar. Maria Creuza não consegue ir ao banheiro por causa das fortes dores e precisa usar fraldas.

Mãe e filha conversaram com o Portal SelesNafes.com e resumiram o sofrimento da família:

Quem tiver interesse em ajudar com alimentos, remédios ou qualquer contribuição, pode entrar em contato com a família pelo número (96) 99123-7273 (WhatsApp/ligação).

Quem preferir, pode fazer transferência bancária. Seguem dados:

Caixa Econômica Federal

Agência: 0658

Operação: 023

Conta Corrente: 00013005-0

Nome: ISABETE PEREIRA DIAS

Banco do Brasil

Agência: 1902-X

Conta poupança: 17.647-8

João Gomes Silva Júnior