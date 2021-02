Polícia procura acusado de matar jovem após desavença em festa clandestina

Assassinato ocorreu no dia 24 de janeiro deste ano, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá está à procura de um homem apontado como autor de um assassinato, ocorrido no dia 24 de janeiro deste ano, no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá.

A vítima foi o jovem Daniel Gonçalves Rodrigues, de 19 anos, morto com um único golpe de faca nas costas.

O delegado César Ávila, da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa (Decipe), responsável pelo inquérito que apura o caso, identificou o autor da facada como Edivan Palmerim Rodrigues, o Dentinho, de 33 anos. Ele é considerado foragido da Justiça.

De acordo com a investigação, o crime aconteceu após um desentendimento entre a vítima e o acusado, horas antes, em uma festa clandestina. Já na saída do evento, ao amanhecer, os dois se encontraram em via pública. Foi então que Edivan, já armado com uma faca, passou a correr atrás de Daniel.

O ataque foi registrado por câmeras de segurança do local. Nas imagens, é possível ver a perseguição.

“Ele [Dentinho] deu apenas uma facada, mas foi suficiente para matar Daniel. Após o golpe ele ainda conseguiu correr por cerca de 250 metros e caiu em cima de madeiras empilhadas de um empreendimento. As imagens não deixam dúvidas, mostram a crueldade. A única chance de defesa da vítima foi correr, mas não foi rápido o bastante para se salvar”, relatou delegado César Ávila

Daniel morreu antes da chegada do Samu. Conforme apuração da Decipe, além de já responder por outros processos criminais, Edivan também possui uma sentença condenatória por outro homicídio. Ele está com um mandado de prisão em aberto.

O delegado pede a ajuda da população. Informações que possam ajudar na captura do criminoso podem ser repassadas pelo Disk Denúncia da Delegacia de Homicídios: (96) 99170 4302.