Prefeitura nega irregularidades na vacinação em shopping, mas suspende atividade

Depois de ser recomendada pelo Ministério Público Estadual a suspender a vacinação contra covid-19 em um shopping da zona sul de Macapá, a prefeitura da capital acatou a ação e suspendeu a imunização, depois que parte das 500 doses reservadas para a atividade já havia sido aplicada.

Após suspender o procedimento, a prefeitura emitiu uma nota na qual justificou a ação como tendo sido programada para dar mais celeridade na etapa de vacinação e que a imunização do público convocado está dentro do previsto nos planos Nacional e Municipal de Imunização.

O MPE recomendou a suspensão depois que vídeos e outras postagens nas redes sociais mostraram aglomeração de público e confusão para pegar senhas. Acompanhe a resposta da PMM na íntegra:

“A Prefeitura de Macapá informa que a ação de vacinação contra a Covid-19, realizada no Amapá Garden Shopping, na manhã desta sexta-feira (5), foi programada para dar celeridade e avançar na imunização da população macapaense.

A distribuição de 500 senhas destinadas aos trabalhadores de saúde de clínicas e laboratórios particulares, e residentes de Medicina e Enfermagem, que atuam no enfrentamento da Covid-19 – seguindo os planos nacional e municipal de imunização – iniciou por volta das 9h. As doses começaram a ser aplicadas às 10h. Após a imunização de boa parte do público, recebemos a recomendação do Ministério Público Estadual para suspender a ação.

De imediato, a recomendação foi acatada e a vacinação suspensa, o que ocasionou transtorno para quem aguardava. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde fez uma análise criteriosa da documentação de todos que estavam na fila e, aqueles que se enquadravam nos requisitos, foram vacinados.

A Prefeitura de Macapá reitera o compromisso com a população, e o respeito aos órgãos de controle. Reafirmamos o comprometimento com a transparência durante a campanha de vacinação contra a Covid-19.

Mantemos no site da prefeitura os dados atualizados das pessoas que já foram vacinadas, e nos perfis oficias, o quantitativo das doses aplicadas.”