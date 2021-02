Projeto social garante redução de estômago para irmãs com obesidade

Com obesidade mórbida, elas precisam de cirurgia de redução de estômago com urgência. Irmãs moram no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

O sonho de duas irmãs que sofrem com obesidade está prestes a ser realizado. Moradoras do município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, elas tentam uma cirurgia de redução de estômago há bastante tempo, mas por ser um tratamento caro, o sonho de luta pela vida vinha sendo adiado.

O portal SelesNafes.Com entrevistou as irmãs Janeide e Janiete da Silva Sobras, de 36 e 31 anos, respectivamente, em janeiro deste ano. Depois que a história ganhou repercussão nas redes sociais, elas passaram a receber ajuda de várias partes do estado.

A mais significante partiu do Projeto “Eles querem viver”, criado no ano passado pelo cirurgião Vinícius Reis. O médico disse que soube da história das irmãs por meio da matéria publicada no Portal SN.com e se sensibilizou com o caso.

Ele ressalta que a cirurgia já deveria ser ofertada pelo SUS no Amapá, mas há uma lacuna nesse tipo de atendimento no estado. O especialista conta como nasceu o projeto.

“Foi na dificuldade de ter acesso ao SUS aqui no nosso estado e na ânsia dos pacientes quererem uma ajuda, um resgate, quererem viver e sabendo da real situação que eles se encontram e no risco de vida enorme que eles correm, sabendo que a qualquer momento podem ter infarto, um derrame, uma hérnia de disco e nunca mais andar. O medo dessa pandemia que levou muitos obesos embora… então, esse medo deles faz com que eles batam em nossa porta pedindo ajuda. A função do médico é tratar quem bate na porta”, relatou o Vinícius Reis.

O projeto acompanha o paciente do início ao fim do tratamento, o que inclui a preparação para a cirurgia com o acompanhamento psicológico e nutricional, as cirurgias bariátrica e plástica, e, enfim, o retorno do paciente às atividades sociais normais.

O médico lembra que o processo é longo e requer uma equipe multiprofissional. Além das duas irmãs, a iniciativa já atende outros dois pacientes.

“Estamos muito felizes pela notícia. É uma luz no fundo do túnel que acende pra gente”, disse Janiete.

Ela relatou que, junto com a irmã Janeide, vem recebendo ajuda de muitas pessoas e que desde quando começou a luta para fazer a cirurgia, já perderam peso. Aliás, esse detalhe é fundamental para que o procedimento cirúrgico seja realizado, segundo o médico.

“Estamos focadas. Eu já perdi 10 quilos e minha irmã também. Estamos recebendo ajuda de uma coach. Estamos muito felizes com essa notícia”, finalizou Janiete.

As irmãs estão na fila de espera e serão as próximas. Na frente delas, estão duas pessoas que começaram a ser assistidas no ano passado pelo projeto.

O doutor Vinicius Reis esclarece que o projeto vai garantir as cirurgias, com o centro cirúrgico e o material cirúrgico. Os custos giram em torno de R$ 25 mil. Os exames pré-operatórios e as consultas com psicólogos e nutricionistas, serão custeados por apoiadores do projeto.

Para acompanhar o progresso das irmãs e fazer doações para ajudar no tratamento, os internautas podem acessar a página do projeto no Instagram pelo endereço @elesqueremviver.