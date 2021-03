Após ser danificada por carreta, ponte é liberada para veículos leves

Passagem de cargas pesadas está proibida na ponte da comunidade na zona rural de Macapá.

Depois de ser danificada durante a passagem de uma carreta que transportava areia branca, a ponte de madeira da comunidade de Santo Antônio da Pedreira, na rodovia AP-070, zona rural de Macapá, foi liberada para o trânsito de veículos leves. Cargas pesadas estão proibidas. Elas terão que continuar transportadas pelo ramal do KM-50 da BR-210.

O tabuleiro da estrutura se partiu na última terça-feira (23), quando o veículo de carga pesada adentrou todo na ponte. Quando a madeira partiu, a carroceria foi deslocada lateralmente para baixo. O cavalo (cabine) do veículo ficou suspenso e só não caiu porque a carroceria ficou escorada na própria ponte e no solo às margens do rio.

Desde então a ponte estava recebendo reparos da Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap), que iniciou uma reforma emergencial. A parte danificada começou a ser desmontada e passou a receber peças novas em madeira de lei.

No fim da tarde de sexta-feira, o trânsito foi liberado, mas com restrições de peso. De acordo com a Setrap, apenas veículos leves e caminhão 3/4 ou VUC (Veículo Urbano de Carga) são permitidos, por enquanto.

A reforma vai continuar nas outras partes, reduzindo o fluxo de veículos e possivelmente fazendo algumas interrupções em horários programados.