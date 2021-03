Com lockdown, Amapá Cap adia sorteio pela 2ª vez

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Ganhador de um dos sorteios realizados em fevereiro deste ano

A Capemisa Capitalização S/A, empresa que administra o sorteio de prêmios do Amapá Cap, anunciou nesta quinta-feira (18) o segundo adiamento consecutivo do concurso que inicialmente estava programado para o domingo passado (14). O motivo é o decreto que impôs o lockdown a diversas atividades econômicas em todos os 16 municípios do Estado.

O sorteio do dia 14 tinha sido transferido para o próximo domingo (21 ), mas “sofrerá de novo adiamento até que a situação seja normalizada”.

Com isso, não há data definida para o próximo sorteio.

A empresa informou que os títulos já comprados continuarão valendo.

“(…) Sem qualquer prejuízo aos consumidores, tão logo as condições de livre circulação d população ose normalizem. A data será amplamenta divulgada no site www.amapa.com.br e nas redes sociais”, diz o comunicado divulgado hoje.

Além de rodadas em dinheiro, o Amapá Cap vai sortear duas picapes S10.