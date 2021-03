Justiça mantém prisão de motorista que invadiu lanchonete e deixou 1 morto

Caso ocorreu na noite do último sábado (6), no Bairro Beirol, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Justiça amapaense decidiu converter em preventiva a prisão em flagrante de Rogério Coutinho Cardoso, de 52 anos, motorista do Gol que invadiu uma lanchonete, atropelou seis pessoas e deixou uma delas morta. A decisão foi da juíza plantonista Délia Silva Ramos.

O caso ocorreu na noite do último sábado (6), no Bairro Beirol, zona sul de Macapá. A lanchonete fica na Rua Leopoldo Machado, na esquina com a Avenida Guaranis. O proprietário da casa onde fica o empreendimento, Agostinho Ferreira, morreu no Hospital de Emergência, para onde também foram levadas as outras vítimas e o motorista, que foi espancado por populares.

Para a decisão, a juíza levou em consideração a embriaguez de Rogério Coutinho e o fato dele ter outro antecedente criminal – não divulgado pela Justiça.

“O próprio autuado, por sua vez, admitiu a prévia ingestão de bebida alcóolica antes de assumir a direção do automóvel. O custodiado não é primário, ostentando condenações anteriores na esfera penal”, justifica trecho da decisão.

A magistrada também determinou a suspensão do direito de dirigir de Rogério Coutinho. Enquanto durar o processo, a Carteira Nacional de Habilitação dele ficará suspensa.