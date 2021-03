Matador da ‘noite sangrenta’ é procurado no Amapá

Emídio de Moraes Santana, o Chacal, é procurado pelo assassinato de Wendel Saraiva Pinheiro, de 29 anos, que teria sido o estopim para noite de execuções no Amapá.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

A Delegacia Especializada de Crimes Contra a Pessoa (Decipe), da Polícia Civil do Amapá, busca localizar o foragido Emídio de Moraes Santana, o Chacal, de 37 anos, acusado na participação do homicídio de Wendel Saraiva Pinheiro, de 29 anos, executado a tiros.

O crime ocorreu no dia 12 de setembro do ano passado, nas proximidades do Conjunto Habitacional Jardim Açucena, no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

A motivação para o crime ainda não foi esclarecida, porém, o delegado Wellington Ferraz, responsável pelas investigações, apurou que a morte de Wendel teria sido a motivação de uma guerra entre membros de facções rivais, que gerou várias execuções.

‘A noite sangrenta’, como ficou conhecida a matança, entrou pela madrugada do dia 13 e só terminou após 14 horas de matança, com o resultado de 9 homicídios.

Apontado como matador de desafetos e de ser o estopim para a guerra, Chacal também foi autuado por duplo homicídio tentado. Isso porque, de acordo com o delegado, no dia do crime, Chacal ainda tentou matar dois homens que estavam na companhia de Wendel, um deles foi atingido com um tiro nos olhos.

“Tudo partiu desta morte naquele fatídico dia 12. Não resta a menor dúvida de que o Chacal é o autor dos disparos porque ele tentou matar outros dois amigos da vítima na mesma hora e essas duas testemunhas, uma delas foi ferida no olho, escaparam com vida e o identificaram como o autor da morte do Wendel”, reforçou Ferraz.

Informações que possam contribuir com a localização do criminoso, que está com mandado de prisão preventiva desde o mês de outubro de 2020, podem ser passadas no Disk Denúncia da Delegacia de Homicídios (99170 4302). A identidade do denunciante não será revelada.

“Ele nunca foi capturado. Gostaríamos da ajuda da população. É um indivíduo muito perigoso, ligado à organização criminosa. A gente mantem total anonimato à pessoa que deu a informação”, assegurou o delegado Ferraz.