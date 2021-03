Podcast: Nossa luta é a mesma, o tempo todo

Hoje começamos a analisar mais um livro da Bíblia. É primeiro capítulo de Amós

Oito séculos antes de Cristo, existiu um pastor de ovelhas chamado Amós, nome que significa “Portador de Carga”. É o livro dele que começamos a ler e analisar, nesta quarta-feira (10). Ele não era profeta e nem filho de profeta, mas foi chamado por Deus para profetizar contra o comportamento de líderes religiosos e políticos que faziam mal aos olhos do Senhor. Nossa luta é a mesma, o tempo todo. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.