Acusada de tráfico é presa em ponte onde criminosos exibiam armas

Flagrante ocorreu no Bairro do Muca, em uma região dominada por traficante na zona sul de Macapá.

O Batalhão de Força Tática prendeu, na terça-feira (27), uma mulher acusada de tráfico de drogas no Bairro do Muca, zona sul de Macapá. Os militares faziam o patrulhamento preventivo na comunidade quando viram uma movimentação suspeita em uma área de ponte na qual, dias atrás, criminosos exibiam armas de fogo.

Ao entrar no local, os policiais viram quando a suspeita se desfez de uma sacola plástica no lago. Na busca pessoal, foram encontradas 6 porções de maconha. A sacola plástica foi recuperada. Nela tinha um recipiente plástico, onde haviam mais 40 porções da mesma substância.

A mulher, que não teve o nome divulgado pela polícia, também estava com R$ 237 em dinheiro trocado. Ela já responde por outros processos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, segundo a PM.

Armas

De cordo com a Força Tática, a acusada foi presa na mesma ponte onde um vídeo, surgido dias atrás nas redes sociais, mostrou criminosos exibindo armas, com tiros para o alto. Um deles era Gengiskan Coelho Farias, de 24 anos, que foi executado a tiros no último dia 19 de abril, no bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá.