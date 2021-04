Assaltantes libertam família

Crime ocorreu na manhã desta quinta-feira em uma residência na Rua Italiótas, no Bairro Renascer 1, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Os dois assaltantes que mantinham uma família refém durante um roubo frustrado a uma residência no Bairro Renascer 1, zona norte de Macapá, na manhã desta quinta-feira (8), foram presos.

Por volta das 11h20min, os bandidos liberaram os dois últimos reféns – mais cedo haviam liberado outras duas vítimas –, baixaram o revólver calibre 32, e se entregaram à polícia. A rendição ocorreu após pouco mais de duas horas de negociação com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM.

Nenhum dos familiares mantidos em cárcere ficou ferido. Mesmo assim, eles receberam atendimento médico de uma equipe de saúde do Corpo de Bombeiros que estava a postos no local. No total, haviam cinco reféns na casa, mas um deles não chegou a ser descoberto pelos bandidos. Era uma policial penal, que se trancou e ficou escondida em um banheiro. Ela se comunicava com a polícia por celular.

Os criminosos foram identificados como Klebson Santos Moura, de 26 anos, e Iranildo da Silva Lopes, de 19 anos. Eles têm antecedentes por tráfico e roubo, respectivamente. Foram levados para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.

O crime iniciou por volta de 9h desta quinta, quando a dupla conseguiu entrar na casa da família, localizada na Rua Italiótas. No entanto, uma pessoa que passava pelo local, percebeu a movimentação estranha e acionou a polícia.

Militares do 2º Batalhão foram os primeiros a chegar no local. Eles adotaram os primeiros procedimentos e conseguiram a liberação de uma refém, uma mulher que passou mal com problemas de pressão, antes da chegada do serviço especializado do Bope.

A polícia ainda não sabe se a casa foi escolhida aleatoriamente ou se o roubo foi planejado.

Negociações

O comando do Bope avaliou como um sucesso a negociação, pois nenhum refém ou criminoso ficaram feridos, os assaltantes foram presos e a arma apreendida sem necessidade de nenhum disparo.

Quando o Bope chegou ao local, o 2º Batalhão já havia conseguido a liberação da mulher que passou mal com problemas de pressão e precisa de atendimento médico imediato. O Bope então cercou o local e isolou o perímetro com a ajuda do Batalhão de Trânsito (BPTran), montando o cenário de crise e operações.

A negociação foi tensa, pois os negociadores não tinham contato visual com criminosos e as conversas quase todas foram por telefone. O comandante do Bope, major Kléber Silva, fez um resumo da ocorrência. Acompanha no vídeo acima.