Caso Burger King: credores temem mudança de nome e CPF como manobra; defesa nega

Defesa do empresário que tinha uma rede de franquias da BK em Macapá explicou sobre os motivos de mudança de registro civil e outras documentações.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Está acontecendo mais um capítulo da história de final conturbado das franquias da rede de fast food Burger King (BK) no Amapá. Credores temem que o homem que era o proprietário do empreendimento em Macapá, Rogério Oliveira Santos, de 51 anos, esteja tentando mudar seu nome e CPF como uma manobra para se livrar de responsabilidades no Amapá. A defesa do empresário negou a tática diversionista.

Ao Portal SelesNafes.com, os credores alegaram que Rogério responde a uma série de processos de cobrança de dívidas no Amapá. A reportagem checou e confirmou a informação, no entanto, os processos ainda não estão finalizados, não sendo possível, portanto, uma definição de quem está com razão em cada caso.

As quantias de todos os processos chegam a cifras de milhões de reais, ainda sem contar os processos trabalhistas dos funcionários das lojas da BK em Macapá.

Rogério ou Marcos?

No processo de alteração de registro civil, que é público, Rogério, ao pedir à Justiça amapaense a mudança de nome e CPF, revela que, na verdade, seu nome de batismo é Marcos Duarte da Silva, registrado dessa forma na cidade onde nasceu, Salvador (BA). No entanto, segundo a petição do empresário, em 1991, em Belém (PA), ele teve o registro civil alterado para Rogério Oliveira Santos.

O motivo teria sido uma briga, uma contenda familiar que teria lhe marcado muito e o feito sair de casa.

“Ocorre que aos 23 anos de idade, o requerente [Rogério] entrou em discussão com familiares e no decorrer dessa “reunião” foi muito ofendido com palavras e humilhado por aqueles que pensava que o amavam, resultando desse nefasto episódio, a saída do Autor da casa de seus pais rumo a um destino incerto e local não sabido”, diz trecho da petição inicial, assinada por seus advogados, Cícero Bordalo Neto, Cícero Bordalo e Sandro Conceição.

Mais à frente, o ex-dono da Burger King Amapá, afirma ter passado por um processo de amadurecimento, evolução e arrependimento, que o faz querer retornar ao nome de batismo.

“O Requerente amadureceu, evoluiu e arrependeu-se dos fatos aludidos acima e, hodiernamente, passados mais de 20 (vinte) anos, por sua livre e espontânea vontade, tenciona corrigir os erros e resolver o problema judicialmente para que não paire sobre si nenhum fato desabonador e que macule sua conduta diante de suas filhas”, reforça outro trecho da petição inicial.

Com isto, Rogério pede à Justiça a alteração de todos os seus documentos pessoais, com o cancelamento dos anteriores, e a retificação de sua certidão de casamento e das certidões de nascimento das suas filhas.

O processo tramita na 1ª Vara Cível de Macapá e, atualmente, foi encaminhado para o Ministério Público Estadual (MPE), para a Promotoria de Investigação Cível e Criminal verificar se há fatos impeditivos para a mudança de nome e CPF.

Defesa

O advogado Cícero Bordalo negou que o pedido à Justiça para a mudança de registro civil seja uma manobra para fugir de qualquer responsabilidade ou processo, “tanto que o faz de forma correta e clara, através da Justiça”. Desta forma, reafirmou que a motivação para a retomada do nome de batismo seja pelas causas familiares e de amadurecimento que alegou em sua petição inicial.

Quando questionado sobre o porquê de também mudar o CPF, justificou:

“Porque ele começou do zero, uma vida nova, então ele tirou uma nova carteira de identidade, normalmente, não é falsificada, foi retirado o registro e será anulado, uma da época em que ele era jovem com o nome de Marcos, que foi o nome de batismo e a outra quando ele saiu de casa, fez o registro novamente e tirou um novo CPF”, declarou Bordalo.

Ele alegou que além disso, o seu cliente levou um desfalque de R$ 3 milhões e ele move outros cinco processos em que pede a indenização de R$ 5 milhões, tendo mais a receber do que a pagar, caso perca as ações de que é objeto.

Por fim, sobre os colaboradores da Burger King que buscaram a Justiça do Trabalho, o advogado utilizou palavras para tranquilizá-los.

“Ele não é uma pessoa que cresceu rápido. Como eu te falei: na adolescência ele brigou com o pai, trocou de nome, e foi lutar para sobreviver e vencer na vida. Atravessou para a Guiana Francesa e ficou trabalhando nas três Guianas e, lá, se tornou rico, enriqueceu e voltou para o Brasil e montou cinco franquias só em Macapá, mais a de Salvador e mais a de Santarém. Então, eu acho que uma pessoa que tem esse aporte de capital em mais de R$ 25 milhões avaliado, ele não vai ter problemas de pagar uma indenização de R$ 5 mil, de R$ 3 mil, de R$ 10 mil”, concluiu Bordalo.