Delegado escapa de golpe, e agora procura criminosos

Ronaldo Coelho chamou a atenção para o golpe da casa. Em Macapá, uma vítima perdeu R$ 60 mil para os ladrões.

Por OLHO DE BOTO

Com o agravamento da pandemia e a consequente redução da circulação de pessoas e atividades financeiras presenciais, os golpes virtuais passaram a figurar entre os crimes mais frequentes no Amapá.

Até mesmo autoridades das forças policiais têm se tornado alvo dos estelionatários. Recentemente, o diretor do Detran do Amapá, Inácio Maciel, que é delegado de Polícia Civil, teve sua imagem usada no golpe do leilão de carros, no qual os bandidos enganam as vítimas oferecendo veículos a preços muito baixos. Mas a polícia acabou descobrindo o esquema e encontrando os acusados.

Outro recente alvo foi o delegado Ronaldo Coelho, que atualmente chefia a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), órgão especializado em investigar justamente esse tipo de crime.

Segundo ele, a investida criminosa foi no chamado ‘golpe do amigo’, no qual os golpistas clonam um aplicativo de conversas e a partir deste perfil replicado tentam conseguir dinheiro de amigos da vítima. Eles se passam pelo dono do perfil e usam as mais criativas justificativas para simular a necessidade da ajuda.

O delegado não caiu na arapuca e agora está atrás do golpista. Ele já abriu investigação para tentar descobrir e localizar o responsável pela tentativa de estelionato.

“Ele [o criminoso] se passou por um amigo meu, o qual havia clonado a conta. Disse que precisava pagar um boleto. Eu desconfiei e passei a fazer questionamentos pra desmascarar o golpe. Pedi pra ele me mandar o boleto. Ele deu uma desculpa. Fui cercando ele de todas as possibilidades até que mandou uma conta para transferência de valores. Geralmente, é nessa hora que o golpe se consolida, quando as pessoas, sem desconfiar, fazem essas transferências ou depósitos. Geralmente, essas contas são de fora dos estados onde as vítimas estão, e são pertencentes a pessoas ligadas às organizações criminosas”, alertou o delegado.

Ele também ressaltou o ‘golpe da sedução’, que apesar de não ser mais novidade, ainda engana muitas pessoas. Nele, os bandidos usam perfis falsos nas redes sociais de homens e mulheres para seduzir amorosamente as vítimas. No decorrer das conversas há a troca de nudes – fotos íntimas – que posteriormente são usadas para extorquir valores de quem foi enganado.

“Nesse golpe, há uma preferência bastante grande por homens casados, que são mais suscetíveis às extorsões depois que se comprometem por meio das fotos íntimas. Após a troca de fotos, o criminoso diz que é o pai da garota com quem ele estava conversando e o ameaça denunciar à polícia… pra não ser expostos, eles realmente acabam pagando o valor ao bandido pra evitar um suposto escândalo”, comentou o delegado.

Novo golpe

Ronaldo Coelho também alertou para uma nova modalidade que começou a surgir em Macapá. O golpe parece simples, mas tem enganado muitos compradores do mercado imobiliário.

Os criminosos alugam um imóvel, colocam placa de venda apenas para fotografar o anúncio e o publicam em sites de compra e venda especializados, atraindo as vítimas para visitas. A vítima só percebe que caiu no golpe depois que faz o depósito bancário.

Neste ‘golpe da casa própria’, os estelionatários usam alguns disfarces. Alguns se passam por um casal, outros dissimulam ser corretores de imóveis. Também facilitam a falsa venda, proporcionando parcelamento com uma entrada de 50% do valor combinado, tudo para dar mais segurança ao comprador.

Segundo o delegado, atualmente ele trabalha em um caso no qual a vítima pagou aos bandidos a quantia de R$ 60 mil antes de descobrir que havia sido enganada.

“Tudo agora é feito pela internet, compras, vendas, negociações, todas as transações comerciais e bancárias. O crime organizado percebeu isso e tem se especializado cada vez mais em aproveitar esse terreno para aplicar golpes dos mais variados. Alguns golpes não são mais novidade, mas as pessoas continuam caindo”, ponderou o delegado.