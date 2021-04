“Estão nos crucificando”, diz motorista sobre repercussão de morte de gari

Reportagem conversou com equipe de coleta na zona sul de Macapá. Trabalhadores falaram sobre o julgamento virtual a que o motorista do acidente está sendo submetido.

Por RODRIGO ÍNDIO

A morte do gari Benedito dos Santos Carvalho, de 33 anos, que teve a cabeça esmagada por um caminhão de lixo quando trabalhava na madrugada desta sexta-feira (30), acendeu o alerta sobre cuidados e comoveu a categoria.

Segundo os colegas da vítima, mesmo autoridades e testemunhas relatando que a tragédia se trata de uma fatalidade, o motorista do veículo foi e, está sendo “apedrejado” nas redes sociais.

O portal SelesNafes.com conversou com alguns trabalhadores. Na zona sul de Macapá, a reportagem flagrou, por volta de 12h, sob um ‘sol de rachar’, um outro motorista orientando uma equipe que recolhia resíduos na região.

A reportagem observou a dinâmica da equipe de coleta em pelo menos 4 pontos, sem que os trabalhadores soubessem. O tempo todo, o condutor do caminhão basculante descia, sinalizava, operava o compactador, verificava se todos os resíduos haviam sido retirados e conversava com os garis.

Ao ser abordado pela reportagem, ele falou que sempre trabalhou desta forma e acredita que tudo o que aconteceu durante a madrugada foi motivado por um acidente. Ele inclusive chegou a trabalhar em turnos com a vítima.

“Toda quinta-feira tem reunião para orientar sobre as dicas de segurança. Hoje aconteceu uma fatalidade. O motorista envolvido é um dos mais cuidadosos, inclusive com velocidade. Ele está arrasado. Infelizmente, estão nos crucificando no geral. O coletor que morreu era muito gente boa”, disse o trabalhador que opinou, mas pediu para não ser identificado.

Um coletor da equipe opinou sobre uma hipotética influência do uniforme.

“Soube que chovia bastante. Esse nosso novo uniforme é um verde escuro, com a água, fica quase preto, o povo quase não vê a gente de noite. Poderiam rever, também, algumas das condições de trabalho”, sugeriu o gari.