Macapá amplia flexibilização e libera mais atividades

Restaurantes e lanchonetes estão entre as atividades liberadas, com restrições

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania) assinou novo decreto neste domingo (18) dando continuidade à retomada gradual de setores da economia que estavam fechados em função do novo pico de covid-19. Depois de permitir a reabertura do comércio com restrições, na semana passada, agora foi a vez do setor de alimentação.

O decreto 2890/2021 começa a valer de hoje (19) e até o dia 26. Inclui restaurantes, lanchonetes hamburguerias, fast food e similares. Elas poderão atuar no modo presencial com distanciamento e apenas 50% da capacidade de ocupação. O mesmo vale para as praças de alimentação dos shoppings e galerias.

O funcionamento está liberado todos os dias da semana, no entanto, há limitações de horário para o atendimento presencial. Os restaurantes, por exemplo, poderão abrir das 9h às 20h. Os shoppings das 12h às 20h. Leia aqui o novo decreto na íntgera

O toque de recolher foi mantido das 21h às 5h, mas deixou de ser proibido o comércio de bebidas alcoólicas. No entanto, o consumo em estabelecimentos continua vedado.

As aglomerações em estacionamentos e locais públicos continuam proibidas, mas atividades físicas ao ar livre estão liberadas.

Bares, boates, casas de shows, balneários, clubes, entre outros, continuam com as atividades suspensas, assim como as competições esportivas, assim como o transporte fluvial de passageiros.

A nova etapa de flexibilização ocorre um mês depois do primeiro decreto de lockdown deste ano. O primeiro decreto foi publicado no dia 18 de março, quando a ocupação de leitos no Amapá chegou a 95%.