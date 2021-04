Morre bebê que aguardava transferência para cirurgia

A menina teve uma parada cardíaca as 6h deste sábado

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Chegou ao fim a luta da bebê Naiara Vitória da Silva Santos, de apenas 3 meses. Ela estava internada na UTI neonatal do Hospital da Mulher Mãe Luzia (HMML) com cardiopatia congênita aguardando transferência para fora do Amapá.

Ajustiça já tinha determinado a transferência para o procedimento que poderia salvar a vida da criança. A história de luta da criança e da família foi contada pelo portal SelesNafes.com na última sexta-feira (16).

A informação do falecimento foi confirmada pela advogada Ederly Gonçalves. A menina teve uma parada cardíaca e faleceu por volta de 6h da manhã deste sábado (17).

A família agradeceu as orações e apoio de todos. O sepultamento ocorrerá durante a tarde.