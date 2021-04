Para reforma, ponte danificada por carreta será interditada outra vez

Interdição será nesta quarta-feira (21), entre 8h e 18h. Estrutura fica a 65 km de Macapá.

Mais uma vez, o tráfego na ponte de Santo Antônio da Pedreira, na AP-070, a 65 km de Macapá, será interrompido para reparos na estrutura. A interdição ocorre nesta quarta-feira (21), entre 8h e 18h. A estrutura vem recebendo reforma desde que foi danificada por uma carreta no mês de março.

Até a ponte ser liberada novamente, os condutores com destino ao sudeste amapaense terão que acessar o Km-50 da BR-210 e seguir viagem pelo “Ramal do 50” (trecho não pavimentado da Rodovia AP-340) até o Entroncamento do Paulo (encontro entre as rodovias AP-340 e AP-070).

O serviço será executado pela Secretaria de Estado de Transporte do Amapá (Setrap), que deve fazer nova interdição ainda neste mês de abril e em maio, conforme a necessidade.