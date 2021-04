Por ciúmes: jovem tem braço amputado após ser atacado enquanto dormia

Jovem tem apenas 18 anos. Caso ocorreu no município de Vitória do Jari, no sul do estado do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil de Vitória do Jari, no sul do Amapá, cumpriu na última terça-feira (13), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 22 anos acusado de tentar matar um jovem de 18 anos, por ciúmes. Os envolvidos não tiveram os nomes revelados pela polícia.

O crime aconteceu na madrugada do dia 14 de março, no momento em que a vítima dormia em uma rede armada na cozinha da casa da namorada do agressor, no Bairro da Mina.

De acordo com o delegado Erivelton Clemente, o suspeito chegou na residência sob efeito de álcool e quando viu o rapaz na rede, pegou uma faca e desferiu vários golpes na vítima, sem chance de defesa.

“Os golpes atingiram o abdômen e o braço esquerdo da vítima. Por conta da gravidade dos ferimentos, o jovem foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá, onde passou por cirurgia abdominal e teve o braço amputado, infelizmente”, informou o delegado.

Ainda segundo ele, a vítima estava na residência a pedido do pai da namorada do infrator, pois ambos trabalhavam juntos e no dia seguinte iriam para um serviço na obra de uma escola pública municipal.

A vítima havia passado o dia na casa, bebendo com o colega de profissão. Esta situação teria gerado o ciúme no agressor.

O acusado estava na casa de uma tia no momento da prisão. Agora ele aguarda na Delegacia de Vitória do Jari para ser transferido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio da zona oeste de Macapá. A vítima continua internada.