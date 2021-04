Procurado acorda com a polícia na porta

Ele foi preso no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá cumpriu determinação da Justiça e prendeu um homem que integrava um grupo criminoso que atuava na prática de roubos, furtos e tráfico de drogas na zona sul de Macapá.

O mandado de prisão preventiva contra Jhonatan Almeida Cardozo, o Skank, de 19 anos, foi cumprido nesta quarta-feira (31), durante mais uma operação da 4ª DP da capital de combate ao crime organizado. A ação, coordenada pelo delegado Vinícius Nunes, responsável pelas investigações, aconteceu no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Jhonatan Almeida foi preso enquanto dormia em uma casa, na 4ª Avenida do Congós. No local, durante as buscas, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro e várias porções de drogas.

De acordo com o delegado, essa foi a terceira prisão de um investigado do mesmo grupo. Os comparsas dele, conhecidos como Trilico e Cavalo, foram presos anteriormente em outra operação ocorrida recentemente.

Além do mandado de prisão por associação criminosa, Jhonatan também foi autuado em flagrante pela posse de entorpecente.

“Fechamos a porta para o crime organizado na zona sul, não adianta tentar se enveredar pelo caminho do crime, vai receber nossa visita”, assegurou o delegado.

Skank foi encaminhado ao Iapen, presídio na zona oeste de Macapá.