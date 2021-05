2º acusado da morte de Tieli pede liberdade para cuidar do filho

Vítima com o namorado Raulian: pedido foi negado por juiz que citou decisão de desembargadora sobre outro acusado

Por SELES NAFES

Depois de Elber Zacheu, foi a vez de Johny de Souza Amoras, o motorista do carro, ter mais um pedido de revogação da prisão preventiva negado pela justiça. Os dois estão presos há quase dois anos e meio, por participação na morte da estudante Tieli Alves Medeiros, de 23 anos, após uma discussão de bar no município de Santana, cidade a 17 km de Macapá, em 2018. Tieli era namorada do lutador do UHC, Raulian Paiva, que ficou ferido.

A defesa de Johny de Souza alega que ele não oferece risco à ordem pública, é réu primário, possui residência fixa e um filho menor de idade que depende dele. O juiz José Castellões Menezes, da 2ª Vara Criminal de Santana, citou a decisão da desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), que negou habeas corpus a Elber Zacheu.

Em uma decisão na semana passada, a magistrada concluiu que a necessidade de garantia da ordem pública ainda é forte assim como o clamor popular, e por existirem indícios suficientes de autoria do crime.

“Anoto que tal fundamentação também se aplica ao pedido em questão, não havendo que falar em revogação da prisão preventiva nos termos requeridos”, avaliou o juiz de Santana.

Johny de Souza Amoras está sendo processado por homicídio tentado contra Raulian Paiva, homicídio consumado e embriaguez ao volante. Ele é acusado de colidir de propósito com o carro na motocicleta do casal. A moto foi arrastada por vários metros. Tieli morreu uma semana depois no hospital.

O motorista chegou a ter a prisão revogada por meio de uma liminar em setembro de 2019, mas, no julgamento do mérito do pedido, a liberdade foi negada e ele voltou para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) depois de ficar 26 dias fora da prisão.