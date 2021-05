Acusado de matar morador de rua a pauladas é preso

No local do crime foi encontrado muito sangue.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil cumpriu ordens da Justiça e prendeu Nauro Rivaldo Torres da Silva, de 37 anos, apontado como autor de um homicídio de um morador de rua no dia 9 de abril, em um estacionamento localizado no centro de Macapá.

Um homem foi espancado com um pedaço de pau e com pedradas na cabeça, chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu e foi a óbito. Dias depois a vítima foi identificada como Reginaldo Maciel de Maciel, de 43 anos.

O delegado responsável pelas investigações, César Ávila, da Delegacia de Homicídios, representou pela prisão do acusado, que já cumpria pena por roubo em regime aberto-domiciliar.

Em depoimento, Nauro Rivaldo explicou que a motivação para o crime foi que Reginaldo havia sumido com uma quantia em dinheiro que ele havia dado à vítima para comprar drogas.

Nauro teria atraído a vítima com a promessa de usarem drogas juntos e, ao chegar ao local, Reginaldo foi atacado. Para cometer o crime, o suspeito confessou ter contado com a ajuda de um adolescente, com quem dividia a calçada do hospital Alberto Lima para dormir.

“No mesmo dia da ocorrência iniciamos as investigações e conseguimos coletar elementos que mostravam dois suspeitos entrando junto com a vítima no terreno onde houve o crime e, depois, apenas os dois indivíduos deixaram o local. Com essas evidências foi possível localizar um dos suspeitos, que também é morador de rua e usuário de drogas, e conduzi-lo à delegacia, onde confessou o crime”, detalhou o delegado.

À época, o perito Odair Monteiro, da Polícia Científica, analisou a cena do crime e constatou que havia sinais de luta corporal no local.

A investigação apontou que dias antes a vítima havia recebido dinheiro de uma aposentadoria, porém, não ficou comprovada que essa teria sido a motivação para o crime, prevalecendo assim a versão do acusado. O adolescente citado na cena do homicídio não foi identificado.