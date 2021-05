Chegam as primeiras cestas para famílias atingidas pelas cheias

Chegaram 2,7 mil cestas de um total de 5,6 mil que foram compradas pelo governo

Chegaram neste domingo (30), no município de Vitória do Jari, as primeiras 2,7 mil cestas de alimentos enviadas pelo governo do Amapá para as famílias atingidas pela cheia no Sul do Estado. No total, serão enviadas mais de 5,6 mil cestas.

Os alimentos foram comprados com recursos próprios do programa Comida em Casa e enviados em uma balsa carregada na sexta-feira (28) pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Das 2,7 mil que já chegaram, quase mil serão distribuídas em Vitória e 1,8 mil em Laranjal do Jari, as duas cidades afetadas pelo transbordamento do Rio Jari.

Em Laranjal do Jari, 10 bairros ficaram alagados com mais de 3,5 mil famílias atingidas. Em Vitória foram mais de 3 mil residências alagadas. O abastecimento de água foi afetado e a Defesa Civil está usando caminhões-pipa para atender os moradores.

O governo do Estado montou uma força-tarefa para auxiliar os moradores afetados pelas enchentes. Equipes da Secretaria de Inclusão e Social (Sims), Defesa Civil e Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) estão nos municípios num trabalho que conta com o apoio das prefeituras.

Outros municípios afetados pelas cheias de rios também estão recebendo atenção, como é o caso de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio, Porto Grande e Oiapoque.