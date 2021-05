Chips de macaxeira: Família cria rede e gera renda a agricultores em Serra do Navio

O projeto do casal hoje oportuniza pelo menos 60 famílias de agricultores.

A família Gomes Matos, de Serra do Navio, foi visionária ao desenvolver um projeto que une empreendedorismo e agronegócio. Priscila e Davi iniciaram com uma pequena produção de chips de macaxeira e hoje, em pouco mais de um ano, já compraram mais 115 toneladas de massa do produto dos agricultores da comunidade do Ramal do Cachaço, na zona rural do município.

A plantação de macaxeira amarela, conhecida como manteiguinha, tem gerado emprego e renda, colocado comida na mesa e girado a economia do município. A produção das lavouras é comprada pela fábrica e transformada em chips e massa de macaxeira para bolos e salgados.

Priscila contou que no início era um lanche para as pessoas que trabalhavam na propriedade e para os familiares que visitavam o local. Com a boa aceitação, passou a vender para os moradores da vila de Serra do Navio e a partir daí, iniciou a expansão, e hoje o chips é comercializado em pequenos comércios e nas grandes redes de supermercados e farmácias do Amapá.

É um modelo de agroindústria familiar que tem criado oportunidades para pelo menos 60 famílias de agricultores da comunidade.

“Nossa visão é de empreendimento compartilhado. Com a compra da produção foram injetados cerca de R$ 120 mil nas famílias da comunidade envolvidas no projeto. Queremos o crescimento e desenvolvimento da nossa comunidade”, disse Davi Matos.

A iniciativa levou o vereador Dudu Tavares (PDT) ao local para ver o empreendimento que envolve a comunidade e apresenta bons resultados econômicos. A ideia é levar a metodologia para os distritos e algumas regiões rurais de Macapá, já que a superação da crise causada pelo novo coronavírus pode se dar pela terra.

“Vim conhecer o empreendimento e ver como será possível adequar o processo para fomentar agricultura familiar em Macapá, como forma de força motriz de empreendedorismo, que deu certo no município de Serra do Navio. A gente entende que o empreendedorismo e o agronegócio são a mola propulsora pós pandemia”, declarou Dudu Tavares.

Outro empreendimento com incentivo da família Gomes Matos é a plantação de pimenta do reino, uma das mais antigas e conhecida especiarias. Atualmente a safra representa um dos maiores recursos capitalizados de fora do município, explicou Davi. Toda a produção do ano passado foi vendida para o Pará.

Tanto a macaxeira amarela, quanto a pimenta do reino são produtos orgânicos. O chips já possui o selo ACMG AGRO, e agora, a empresa, está em processo para conseguir o selo brasileiro de produto orgânico.