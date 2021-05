Idoso foi queimado vivo após tiro; Polícia Civil identificou assassino

O caso aconteceu no dia 21 de outubro de 2020, na comunidade de Ramal das Pacas, na zona rural da cidade no extremo sul do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após um minucioso trabalho investigativo, a Polícia Civil de Vitória do Jari identificou o autor da morte de um idoso de 63 anos encontrado carbonizado dentro de sua própria casa. O caso aconteceu no dia 21 de outubro de 2020, na comunidade de Ramal das Pacas, na zona rural da cidade no extremo sul do estado.

Trata-se de um detento de 23 anos, que atualmente está no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio da zona oeste de Macapá, pelo crime de estupro de vulnerável. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

De acordo com o delegado Erivelton Clemente, que preside o inquérito, o suspeito confessou que atirou no peito do idoso e logo após ateou fogo no colchão da residência, onde a vítima morava sozinha. Ele disse que teve ajuda de um comparsa no crime, que também não teve o nome revelado pela polícia.

“Essa atitude do suspeito foi para dissimular o homicídio e simular um possível acidente, já que a vítima era idosa e tinha 63 anos de idade. Iniciamos a investigação e depois de seis meses de muito trabalho de inteligência chegamos ao nome do suspeito”, disse o delegado Clemente.

O suspeito confirmou que a vítima ainda estava viva quando ele ateou fogo móvel, segundo o delegado. A investigação apurou que o idoso morreu queimado devido às chamas no casebre.

Após o assassinato, a dupla roubou R$ 1 mil e uma espingarda da vítima, que foi usada para atirar no peito do idoso. A arma foi achada pela polícia na última quinta-feira (13) durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência onde o suspeito trabalhava como caseiro na época do crime.

“As investigações estão muito avançadas. Vamos agora fazer a reconstituição simulada dos fatos e depois fazer a acareação desse suspeito assassino confesso desse crime com outro comparsa dele, que ele diz que participou. Após tudo isso, encaminharemos o inquérito policial com a conclusão final relatório para a Justiça”, concluiu Erivelton Clemente.