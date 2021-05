Pais de criança que comoveu internautas ganham mais de R$ 13 mil em doações

Nesta terça-feira (4), os pais da criança receberam em espécie parte do dinheiro na unidade de saúde estadual que ela está internada em Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A campanha de doações para a ajuda no tratamento do pequeno Jonas Sacramento Braga, de 1 ano e 9 meses de idade, e para a sua família, demonstrou toda a força da solidariedade de brasileiros de vários estados do país, em especial do Amapá.

Menos de 24 horas após a publicação da matéria no Portal SelesNafes.com, foram doados R$ 13.293,09 para a família da criança, além de cestas básicas e uma bicicleta para a avó se deslocar do Bairro Congós, na zona sul de Macapá, ao Pronto Atendimento Infantil (PAI), no centro de Macapá, onde Jonas está internado.

Ao receberem a primeira parte do dinheiro, na tarde desta terça-feira (4), o pai Benedito dos Santos Braga, de 20 anos, e a mãe Roselene Sacramento de Souza, de 19 anos, se emocionaram e agradeceram à solidariedade do povo amapaense, relatando, inclusive, que a família recebeu ligações de pessoas de outros estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.

“Meu filho está com um mês e seis dias aqui dentro do Pai e a barriga do meu filho continua crescendo, estourando quase. Eu agradeço a ajuda, porque agora eu posso levar meu filho para uma ‘paragem’ onde ele possa ser ajudado, porque, bem dizer, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Deus tinha um plano pra gente, nós não temos as condições, mas eu agradeço primeiro à Deus e depois às pessoas que ajudaram, você vai receber em dobro. Eu não bebo, eu não fumo e eu não vou gastar esse dinheiro em vão, é pra saúde do meu filho”, declarou Benedito.

O dia de Jonas

A mãe relatou que Jonas passou o dia bem, não sentiu dores. Ele sorriu, brincou e até andou. Por outro lado, o abdômen da criança segue bastante inchado, as veias aparecendo muito e com queda de cabelo.

A Assistência Social do hospital, que já estava atuando para ajudar no caso, tem agido para tentar dar suportes variados à família. A criança também está recebendo a atenção de organizações não governamentais, que estão ajudando na busca por um leito fora do Amapá.

Campanha

A família está sendo apoiada por várias pessoas. Arlline Favacho, a pessoa que disponibilizou sua chave PIX para receber as doações, por exemplo, é neta de um senhor que a avó Marinete conheceu em uma Unidade Básica de Saúde.

Arlline tem 28 anos e trabalha com tecnologia da informação. Ela repassou comprovantes (prints) com o valor total dos depósitos. Também fez questão de entregar a parte das doações que foi possível sacar na presença da nossa reportagem e, depois, fez o dinheiro chegar até às mãos dos pais.

Atualização

Na matéria anterior, a avó Marinete dos Santos informou que o diagnóstico da criança era de leucemia. Contudo, tivemos acesso ao relatório médico onde o diagnóstico apontado é de “insuficiência pancreática grave, com fibrose cística provável”.

Trata-se de uma família bastante humilde e o Rio Preto, região de onde são no interior de Breves, é destes rincões de Brasil que guardam um povo com costumes e acesso às informações e conhecimentos urbanos muito diferentes de quem vive no centro das cidades. Quanto ao pai Benedito, o exame que realizou para covid-19 testou negativo.