Curta-metragem amapaense ‘Açaí’ entra para o catálogo de plataforma online

A produção cinematográfica do Amapá premiada em festivais agora está disponível na plataforma Wolo Tv. Veja como acessar.

Premiado em festivais nacionais de cinema, o curta-metragem amapaense Açaí, da produtora de audiovisual Grafite Comunicação, ganhou mais um reconhecimento e agora compõe o catálogo de filmes da plataforma Wolo Tv, streaming desenvolvido no Brasil. A estreia é neste sábado (19).

O Wolo Tv dá espaço a filmes e séries online, e a outras produções, com cadastro sem compromisso mensal,

Dirigido por André Cantuária, o curta foi lançado em 2020, com recursos do 1º Edital de Fomento ao Setor Audiovisual do Amapá, promovido pelo Governo do Estado.

O elenco é formado por artistas locais, entre eles, Joca Monteiro (no papel de Dionlenon), Deize Pinheiro, Paulo Bastos, Rute Xavier, Naldo Martins, Veeney Nunes e Lu de Oliveira. Com oroteiro de Sandro Romero e direção de André Cantuária, a equipe técnica traz profissionais experientes com a produção audiovisual. Participam da trilha sonora o mestre Manoel Cordeiro e a banda O Sósia.

O filme conta a saga de Dionlenon, um homem de 30 anos que está acostumado com a vida que leva ao lado da mãe, com quem mora em uma periferia de Macapá, a Baixada Pará, na zona leste da cidade.

Ele sai em busca de dois litros de açaí para almoçar, mas não conta com uma viagem tão distante assim na sua missão.

A ideia inicial para o projeto partiu de alunos da escola estadual Professora Raimunda dos Passos, bairro Novo Horizonte, durante o ano de 2015, fazendo parte da programação do Festival “Curta o Curta”, iniciativa voltada ao desenvolvimento de talentos da comunidade escolar.

A partir de 2017, a Grafite Comunicação iniciou o projeto “Cine Perifa” na instituição, por meio da parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ), oferecendo curso de formação em cinema para professores e alunos da Escola sobre audiovisual.