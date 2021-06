Família pede oração para estudante gravemente ferida em colisão de carros

A jovem já passou por três procedimentos cirúrgicos e respira com ajuda de aparelhos no Hospital de Emergência de Macapá.

Atualizada às 21h30 de 14/06/2021

Por RODRIGO ÍNDIO

É grave o quadro de saúde da estudante Alexa Meivelin Moreno, de 18 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido na manhã do dia 31 de maio, na esquina da Avenida Padre Júlio com a Rua Hildemar Maia, no Bairro Santa Rita.

O veículo onde ela estava avançou o sinal e colidiu violentamente contra o carro da dentista Ellaynne Teresa Santos de Brito, de 25 anos, outra vítima gravemente ferida. O motorista do carro onde Alexa estava, João Victor Reis do Nascimento, confessou ter participado de um “racha”, de ter consumido bebida alcoólica e, além disso, não possuir habilitação.

Segundo Marlucia Marques Fernandes, mãe de Alexa, a filha estava na casa de uma amiga e, devido ao horário, pegou uma carona com os amigos no Siena branco para ir para sua casa. A mãe presume que, provavelmente, Alexa não sabia que o motorista havia ingerido bebida alcóolica. No carro de João Victor estavam 5 pessoas no momento da colisão.

No acidente, Alexa Meivelin Moreno sofreu politraumas: fêmur quebrado, traumatismo craniano; bacia trincada; teve fratura na coluna; retiraram o baço; fígado perfurado; dente quebrado e vários hematomas no rosto.

“Eu, toda família e amigos pedimos que orem sem cessar por um milagre de vida sobre a Alexa Meivelin. Que ela possa se restabelecer para honra e glória do nome do Senhor. Creio que Deus faz milagres extraordinários e vai levantar a minha filha do leito da enfermidade. Pedimos que continuem na mesma fé em Cristo, que logo, logo, receberemos a nossa vitória”, confia a mãe da jovem.

A família da estudante tem altos gastos financeiros para mantê-la viva. Quem puder colaborar com alguma quantia para ajudar no delicado tratamento basta entrar em contato através número (96) 98104-0408 [que também funciona como chave PIX], em nome de Marlúcia Marques Fernandes.

Processo em liberdade

João Victor foi preso e autuado em flagrante. Contudo, algumas horas depois, na audiência de custódia, foi liberado pela Justiça do Amapá para responder aos processos em liberdade.

Há restrições judiciais para que ele não deixe a capital e nem saia de casa após as 18 horas. Deverá responder processo por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por ter participado de corrida de rua sem autorização.