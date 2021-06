Podcast: A porta ainda está aberta

Chegamos hoje ao capítulo 13 de Lucas, com mais uma bela lição para as nossas vidas

A tendência humana é usar os erros alheios para justificar os seus. O capítulo 13 de Lucas é a base do podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (24), e vamos entender que a barreira do pecado, que nos separa de Deus, foi derrubada por Cristo. Ainda que pequemos, temos um advogado, Jesus o justo. Mas devemos, de verdade, nos arrepender. Lembrando que existe diferença entre arrependimento e sentimento de culpa. No capítulo 13, existem vários exemplos de nunca é tarde para ser libertado do cativeiro do maligno. A porta ainda está aberta. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida.