Segundo suspeito de roubo à família morre em tiroteio com a PM

Troca de tiros entre militares do 6º Batalhão e o suspeito ocorreu nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (29), na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 20 anos identificado como Jamilson Dias Façanha, o Jacaré, trocou tiros com policiais militares do 6º Batalhão e morreu no início da manhã desta terça-feira (29), na zona leste de Macapá.

A polícia dá como certa a participação dele no roubo a uma família em frente a uma casa no Bairro Laguinho, região central da cidade. O crime ocorreu na noite de domingo (27) e teve grande comoção social depois que filmagens do assalto ganharam as redes sociais.

De acordo com a PM, Jacaré é o que está de camisa preta nas imagens do assalto. Veja:

Jacaré morreu numa região periférica do Bairro Cidade Nova, na casa onde morava, localizada na Passagem Santa Fé. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola.

Durante o confronto, um dos tiros disparado por Jacaré acertou a farda de um policial. A camisa foi perfurada pelo disparo, mas o militar não foi atingido.

Moradores disseram que Jacaré cometia furtos e roubos nas redondezas. Segundo os populares, numa de suas ações criminosas, ocorrida há cerca de dois meses, ele foi atingido com 3 tiros durante uma tentativa de roubo à uma pizzaria.

A polícia confirmou que Jacaré tinha passagem criminal por roubo, furto e tráfico de drogas e realmente havia sido baleado na barriga em um dos assaltos que participou, meses atrás.

O 6º Batalhão informou que Jacaré é conhecido dos policiais que patrulham a região. Já foi preso algumas vezes após roubos a frequentadores da orla, próximo ao Trapiche Eliezer Levy e na área onde ficam brinquedos e parque de diversões em frente à Praça do Coco, no Centro de Macapá.

O comandante da guarnição informou que ao amanhecer, recebeu uma denúncia sobre a localização de Jacaré. E que ao chegar ao local, anunciou a presença da polícia e ordenou que ele se entregasse. Contudo, ele respondeu com disparos.

“Esse indivíduo. É de altíssima periculosidade. Aparece em vários vídeos de assalto divulgados recentemente, pois foi reconhecido. E é um dos 4 indivíduos que assaltaram a família no Laguinho. Existem pra mais de 30 BOs [Boletins de Ocorrência] em frente à Praça do Coco. Foi reconhecido por várias vítimas após esses vídeos”, comentou o comandante.

Jacaré foi o segundo integrante do bando a morrer em confronto com a polícia. Na manhã de ontem, Gabriel Tavares, de 21 anos, morreu em tiroteio com militares do Bope, em uma área de ponte no Bairro Pacoval. A polícia diz que ele era quem comandava o grupo de assaltantes.