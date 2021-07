Bar que promoveu show de brega em shopping é interditado

O estabelecimento fica situado no Amapá Garden Shopping, zona sul de Macapá.

O bar e restaurante que promoveu o show do cantor de brega Wanderley Andrade, na noite de quarta-feira (30), foi interditado e multado em R$ 10 mil durante fiscalização do Ministério Público do Amapá (MP) e da Vigilância Sanitária de Macapá, noite desta quinta-feira (1). O estabelecimento fica situado no Amapá Garden Shopping, zona sul de Macapá.

A ação ocorreu depois que imagens do evento circularam em redes sociais caracterizando descumprimento de algumas normas sanitárias para a prevenção ao contágio do coronavírus, como aglomeração sem distanciamento social mínimo e desuso de máscaras.

Um vídeo mostra um grupo de pessoas dançando, bastante aglomeradas e não é possível encontrar nas imagens ninguém utilizando máscaras.

Segundo o MP, a fiscalização constatou que o restaurante não possui licença sanitária. Além da interdição, a promotora Andrea Guedes informou que os organizadores da festa podem ser indiciados pelo artigo 268 do Código Penal – infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A direção do Amapá Garden Shopping declarou que não irá se manifestar sobre o assunto.

Já o proprietário do estabelecimento mandou ao Portal SN fotos de antes do evento e também da hora da realização do show para tentar demonstrar que a organização do evento tentou promover o distanciamento social entre as pessoas e mesas.