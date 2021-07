Candidato derrotado pede que cassação de prefeito seja cumprida

Jeziel Silva, que teve 40,35% dos votos em Serra do Navio, teve pedido negado por juíza, mas caso será julgado pelo TRE

Por SELES NAFES

O candidato derrotado nas eleições de Serra do Navio, cidade a 202 km de Macapá, Jeziel Silva (REP), está pedindo que a justiça eleitoral cumpra a sentença que cassou o mandato do atual prefeito, Elson Belo (Avante), por compra de votos. No entanto, a juíza do processo, Marcella Smith, da 11ª Zona Eleitoral, a mesma que proferiu a decisão pela cassação, negou o pedido de liminar.

A magistrada lembrou que o Artigo 257, do Código Eleitoral, prevê que os recursos eleitorais têm efeito suspensivo.

“Considerando que ainda está em curso o prazo para interposição de Recurso ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, não há falar em imediato cumprimento da Sentença prolatada na presente ação, mormente por não haver qualquer demonstração, em concreto, de presença dos requisitos para concessão de liminar ventilados abstratamente pelo impugnante”.

Elson Belo foi condenado em primeira instância à perda do mandato num processo movido pelo rival, Jeziel Silva, que teve 40,65% dos votos válidos. Elson foi reeleito com 59,35%. A ação contém depoimentos de duas testemunhas que afirmaram ter recebido dinheiro para votar no prefeito e na candidatura à vice, Paulinha (Pros).

A defesa disse se tratar de armação política, e informou que ingressará com recurso no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). Na decisão, a juíza Marcella Smith anulou os votos, o que resulta na necessidade de novas eleições.