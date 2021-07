Diretores da LMTE são indiciados por apagão no Amapá

PF concluiu que houve omissão

Compartilhamentos

Três diretores da Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) foram indiciados no inquérito que apurou as causas do apagão de novembro de 2020, no Amapá. A informação foi divulgada na noite desta quinta-feira (29), pela Polícia Federal.

Os dirigentes responderão criminalmente com base no artigo 265 do Código Penal Brasileiro, que classifica como crime o ato de ‘atentar contra a segurança ou o funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer outro de utilidade pública’. A pena pode chegar a cinco anos de prisão.

A PF concluiu que a empresa foi omissa na manutenção do transformador reserva. Na noite de 3 de novembro do ano passado, o complexo da empresa na BR-210, que rebaixa a energia que chega pelo linhão de Tucuruí, foi afetado por uma explosão que destruiu um transformador e afetou outro, parcialmente. Um terceiro, que deveria ter sido acionado, esperava por manutenção havia mais de um ano. Dos 16 municípios do Estado, 13 ficaram sem energia total durante 4 dias e houve racionamento durante 22 dias.

“(…) Entre o fim de 2019 e a data do fato, foram feitas várias programações para reparo no gerador em questão, mas em nenhuma delas houve de fato correção do problema”, divulgou a PF.

Laudo

Uma peça foi enviada pela PF para perícia em uma empresa especializada no estado de Santa Catarina, mas o laudo foi inconclusivo sobre a causa do incêndio. As teses são de erro humano, sobrecarga ou causas naturais.

A PF encaminhou o inquérito para o Ministério Público Federal. Procurada, a assessoria de imprensa da LMTE informou apenas que a empresa ainda não foi notificada.