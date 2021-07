DJ Tonelada pede ajuda para cuidar do filho baleado pela ‘quadrilha do celular’

Jovem foi atraído para uma emboscada na zona sul de Macapá, após anunciar venda de aparelho celular na internet

Por ANDRÉ SILVA

O pai do jovem de 19 anos que foi atraído para uma emboscada e teve o celular roubado depois de marcar a venda do aparelho pela internet, pede ajuda para cuidar do filho. O crime aconteceu na última quarta-feira (14), no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Robelino Coelho Pinto, mais conhecido como DJ Tonelada, está fazendo campanha nas redes sociais para conseguir materiais para cuidar do filho em casa.

Tonelada é muito querido no meio dos organizadores de festa e profissionais de comunicação do Amapá. Ele contou que João Gabriel de Sousa, de 19 anos, passou por duas cirurgias e aguarda alta médica.

Explicou que o filho foi atraído para um roubo depois de negociar um celular pela internet. Quando João Gabriel chegou no local marcado, os bandidos anunciaram o assalto e atiraram no rapaz sem que ele reagisse.

O tiro entrou de baixo das axilas, resvalou o pulmão e o projétil se alojou próximo a coluna vertebral.

Muito abalado, Tonelada pediu ajuda para conseguir uma cadeira de banho, fraldas e medicamento. Ele disse que o filho pode ficar com sequelas e nunca mais andar.

“Sabemos que nós todos não estamos vivendo um momento financeiramente bom. Nem financeiro, nem na saúde. Meu filho está precisando nesse momento. Quem me conhece, quem conhece o meu trabalho, eu agradeço humildemente se puder me ajudar. Meu filho está precisando”, solicitou.

Segundo o DJ, o filho pode ter sido vítima de uma quadrilha que opera de mesmo jeito, porque em menos de 24 horas outro rapaz sofreu uma tentativa de assalto, no Conjunto Laurindo Banha, com as mesmas características: o técnico de celular Brendon Rodrigues, de 32 anos. O caso foi relatado pelo portal Selesnafes.com na última sexta-feira (16).

Depois de recusar entregar o celular o técnico tentou fugir do local, mas os bandidos atiraram na direção do veículo. O tiro acertou a cabeça do jovem, que prossegue internado.

O DJ disse que vem tentando conseguir imagens de circuitos de segurança que tenham registrado o momento do crime, mas tem encontrado dificuldades, porque os proprietários dos imóveis estão se recusando a entregar os vídeos.

“Tem imagens que podem comprovar o que estou dizendo. Um dia depois, um rapaz técnico de celular foi vítima também no mesmo local. Eu já pedi pra algumas pessoas que tem câmera em casa que podem ter gravado os bandidos atirando no meu filho, mas a pessoa não quer dar” reclamou Tonelada.

Até o fechamento desta matéria a polícia ainda não havia identificado nenhum suspeito. Quem quiser ajudar, as doações podem ser feitas por meio de transferência PIX para o número de celular 96-98411-7133.