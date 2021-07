Motorista bêbado que causou morte de adolescente vai para o Iapen

Morte em atropelamento ocorrido em Santana, a 17 km de Macapá, teve grande comoção social no Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

José Alberto Monteiro Maciel, de 32 anos, o motorista do Audi que atropelou um casal em uma bicicleta na Rodovia Salvador Diniz, no Distrito do Igarapé da Fortaleza em Santana, na noite desta quarta-feira (14), teve sua prisão em flagrante convertida para preventiva pelo juiz Moisés Ferreira Diniz, da Comarca de Santana.

No acidente, a adolescente Talyane Gomes Gonçalves foi arremessada por cerca de 30 metros de distância do local do impacto. Ela não resistiu e morreu no local.

A jovem seguia na garupa da bicicleta pedalada pelo seu namorado, Gercino da Silva Melo, de 20 anos, que está internado. Ele também foi lançado ao ser atingido pelo Audi, contra um veículo estacionado. As imagens causaram grande comoção social.

José Alberto já foi conduzido para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio na zona oeste de Macapá.

Pesou contra ele o resultado do teste dos níveis de álcool no sangue (0.68 mg/l), a presença de restos de latas de cerveja no assoalho no carro, a alta velocidade que o veículo estava na hora do impacto – o que foi comprovado através de imagens dos circuitos de segurança –, e, principalmente, o fato dele ter fugido do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

O motorista se escondeu na casa de um conhecido após atropelar o casal e só foi capturado a partir da ajuda de populares.

A Defensoria Pública do Amapá (DPE-AP), ainda justificou, dentre outras coisas, que o acusado tem residência e emprego fixo, no entanto, o magistrado considerou o acusado um perigo à sociedade e ao processo que seguirá.

“A postura do acusado após a ocorrência denota sua irresponsabilidade para responder pelos seus atos perante às autoridades públicas e vítimas. Ao fugir do local, não apenas despreza as vidas das vítimas, que ficaram jogadas ao chão, mas também indica que oferece risco ao devido processo legal, pois tentou desconstituir/alterar a exata cena do crime”, diz trecho da decisão.

Mesmo explicando que, por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, as já excepcionais decisões de prisões preventivas terem se tornado “excepcionalíssimas” no período de pandemia de covid-19, para evitar a aglomeração no sistema carcerário, o juiz decidiu pela prisão preventiva.

“Portanto, a liberdade do suspeito representa riscos, à sociedade e à garantia da ordem pública, e conjugando os fatores pessoais, tal como a fuga do local dos fatos, em estado de embriaguez alcoólica, com as circunstâncias do crime, compreendo que merece acolhida o pedido Ministerial [do Ministério Público do Amapá], motivo pelo qual converto em preventiva, a prisão do flagranciado José Alberto Monteiro Maciel”, finalizou a decisão o Juiz Moisés Ferreira Diniz.