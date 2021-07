No Jari, governo entrega equipamentos a pacientes com deficiência

Pacientes até com tetraplegia foram atendidos pelo Creap

Compartilhamentos

Emanoel, de 11 anos, nasceu com má formação nos pés e dependia de uma cadeira de rodas bem desgastada.

“Agora ele vai poder se locomover sozinho, e pode brincar e estudar, como toda criança”, avaliou a mãe dele, a auxiliar de serviços gerais Benedita Ferreira.

O governo do Estado entregou mais de 70 equipamentos de mobilidade e acessibilidade, como cadeiras de roda e de banho, para pacientes atendidos pelo Centro de Reabilitação do Amapá (Creap), em Laranjal do Jari, na sexta-feira (23).

As cadeiras foram entregues também a pacientes tetraplégicos, além de coletes que ajudam a estabilizar a coluna.

“Estamos realizando ações nos municípios para que toda a população seja assistida e beneficiada. As nossas equipes trabalham junto com as prefeituras e essa união tem feito a diferença na vida das pessoas”, comentou o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), ao participar da entrega dos equipamentos.

Somente em 2021, mais de 1.100 equipamentos como órteses, próteses, cadeiras de rodas padrão e motorizadas foram entregues em todo o estado.

Os equipamentos foram adquiridos por meio de um programa do Ministério da Saúde, após articulação dos senadores Lucas Barreto (PSD) e Davi Alcolumbre (DEM).