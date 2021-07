Polícia encontra motocicleta roubada em latrocínio

Crime ocorreu no dia 9 de junho, no Bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá.

A polícia encontrou a motocicleta levada no roubo em que o mototaxista Marivaldo de Barros Lima, de 45 anos, foi morto a tiros pelo assaltante, que se fingiu de passageiro.

O crime ocorreu na tarde do dia 9 de junho, por volta de 16h, no Bairro Marabaixo 2, zona oeste de Macapá.

O veículo estava escondido em uma área de mata do Marabaixo 4, comunidade vizinha onde ocorreu o latrocínio. A motocicleta, de cor preta, foi encontrada pela equipe da Delegacia de Homicídios durante o cumprimento de ordens judiciais relativas à outra investigação – um homicídio ocorrido no bairro Marabaixo 3, no mês de abril.

De acordo com o delegado Wellington Ferraz, um adolescente de 17 anos apreendido com um revólver durante o cumprimento dos mandados foi quem mostrou onde a motocicleta estava escondida.

A polícia agora investiga se a moto foi usada em outros crimes, como roubos e homicídios, e também não descarta a possibilidade da arma apreendida com o jovem ser a mesma usada para matar o mototaxista Marivaldo Barros. A investigação continua.