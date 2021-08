“Parecia duas cabeças”, diz jovem que teve inchaço drenado após doações de internautas

Arlene Correa está em Macapá em busca de viabilizar tratamento contra a doença.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Entre o dia 19 de julho – quando o Portal SelesNafes.com fez a primeira matéria sobre o caso – e a tarde desta segunda-feira (30), a aparência, o humor e o astral de Arlene do Socorro Correa Dias, de 30 anos, mudaram totalmente. E para melhor.

Após alta hospitalar, na sexta-feira (27), ela recebeu a reportagem em sua casa, comemorando que, finalmente, livrou-se do inchaço provocado pelo câncer que “já parecia uma segunda cabeça”.

Ela explicou que foram feitas várias drenagens até que o líquido que formava o grande volume, que chamava a atenção nas fotografias, foi retirado.

“Quando eu fui lá, que estava grandão, parecia duas cabeças, foi feito o procedimento só da drenagem. Agora foi feita a colagem do osso mesmo e só sai aquele pouquinho [de secreção] no lugar onde ficava o dreno”, comemorou Arlene.

Este foi só o primeiro passo, em quase um mês de internação no Hospital das Clínicas Alberto Lima (Hcal).

Arlene está sorridente, animada. Ainda vai duas vezes ao dia a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) trocar o curativo, porque no local onde ficava o dreno ainda expele uma secreção, menos densa que anteriormente.

Agradecimentos

Mais uma vez a jovem demonstrou gratidão pelas pessoas que a ajudaram nessa jornada, na parte mais difícil que tiveram até aqui.

Ela agradece aos leitores do PortalSN que a ajudaram bastante com doações de alimento e dinheiro e, também, aos médicos Paulo André e Isaías Cabral, que foram fundamentais no seu tratamento no Hcal.

Futuro

A batalha contra o câncer continua. Como parte da aplicação do dinheiro que recebeu das doações, Arlene conseguiu custear exames caros e avançados. A paciente informou que a leitura dos exames é boa e que é necessário agora que ela consiga tratar-se fora do Amapá, para realizar radioterapia e vencer de vez a doença.

A mãe de Arlene está em Macapá e os filhos acabaram todos ficando no Rio Jaburú, interior do município de Breves (PA). Apesar da saudade, ela está focada e aguardando o momento da viagem. Ainda não voltou a enxergar e vai utilizar os próximos dias para consultar-se com um oftalmologista.

“Agora peço que a viagem seja encaminhada o mais rápido possível, mas eu já sei que tudo já deu certo, vou terminar o tratamento curada, já estou curada. Agradeço a todos que têm me ajudado”, finalizou, contente, Arlene.