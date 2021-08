Tribunal faz mudanças em comarcas

Juiz Heraldo Costa volta a ser o juiz mais antigo em atuação na comarca de Tartarugalzinho

O juiz Heraldo Costa, da Comarca de Tartarugalzinho, cidade a 232 km de Macapá, voltou ao posto de juiz mais longevo em atividade na mesma comarca: 8 anos e quatro meses. Na quarta-feira (18), depois de mais de 20 anos atuando como magistrado em Mazagão, o juiz Saloé Ferreira da Silva foi promovido para o município de Santana, onde responderá pela comarca até se aposentar, em 12 de setembro.

O juiz Luiz Kopes assume no lugar dele em Mazagão, após 8 anos e oito meses respondendo pela comarca de Ferreira Gomes, a 135 km da capital. No lugar de Luiz Kopes, assume Fábio Amaral, que estava em Vitória do Jari, no Sul do Amapá.

Este ano também houve renovação no desembargo com a aposentadoria da magistrada Sueli Pini. No lugar dela, foi escolhido pelo tribunal o juiz Mário Mazurek, por antiguidade. Em fevereiro, o tribunal criou uma nova vaga e quem assumiu foi o ex-procurador Jayme Ferreira, indicado pelo Ministério Público do Estado. Ainda falta preencher a vaga do desembargador Manoel Brito, que morreu no mês passado.