Chegamos a segunda carta do apóstolo Paulo aos coríntios

Compartilhamentos

Bom dia! Continuamos neste sábado (25) a leitura da Bíblia em sequência, capítulo por capítulo, chegando à 2ª carta do apóstolo Paulo aos coríntios. Essa carta foi escrita depois de uma visita dele à igreja, e ele deixa claro que as palavras foram escritas com lágrimas. Contudo, se sofrermos com Cristo, seremos consolados por Ele. A oração não evita o sofrimento, mas nos dá forças. Feliz sábado!