Cobrada por fatura de R$ 14,1 mil, família tem energia religada após liminar

CEA afirma que valor é referente a perdas de faturamento

Por SELES NAFES

O juiz Naif Daibes, da 6ª Vara Cível de Macapá, determinou que a CEA religue e garanta o fornecimento regular de energia elétrica para uma dona de casa do Bairro Universidade, na zona sul da capital, e que suspenda a cobrança de uma fatura de R$ 14.123,37. A família é pobre e afirma desconhecer o motivo da cobrança.

A decisão é liminar e o processo ainda será julgado em definitivo pelo magistrado. As advogadas Danielle Carvalho e Anailza Machado, que defendem a família, estão pedindo na ação a revisão de todos os valores, o pagamento de indenização por danos morais e que a CEA comprove as irregularidades alegadas.

A família alega que o valor de R$ 14,1 mil foi informado junto com a fatura de julho deste ano, onde a companhia afirmou que seria referente a perdas de faturamento em anos anteriores.

“Quanto à probabilidade do direito invocado verifico em razão das faturas de recuperação de consumo em que a parte requerida (CEA) vindica a cobrança de valores irrazoáveis (R$ 14.123,37 fatura com vencimento em fevereiro de 2017 refaturada em julho de 2021, o que me induz, num juízo inicial da causa, que as alegações estão aparentemente revestidas de veracidade”, comentou o magistrado.

A advogada Danielle Carvalho afirma que a energia só foi religada na última quinta-feira (23), após registro de boletim de ocorrência.

“A priori, mesmo desconhecendo o valor, ela tentou negociar porque achou que seria o caminho mais fácil para resolver, mas pediram um valor exorbitante que ela não tinha, pois é beneficiária do auxílio emergencial”, explica a advogada.

Naif Daibes avaliou que neste momento do processo a retomada do fornecimento para a família não terá impacto considerável sobre a empresa até que sejam julgadas todas as alegações.

“Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento no sentido proibir a concessionária de interromper do fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado”, acrescentou.

Na liminar, o magistrado determinou que o nome da dona de casa Alaíde Borges de Araújo será retirado dos serviços de proteção ao crédito, e que a companhia pague multa de R$ 2 mil em caso de descumprimento.

Procurada, a CEA ficou de se posicionar na próxima segunda-feira (28) sobre o processo.