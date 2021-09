Vamos analisar juntos o capítulo 5 de II Coríntios

Bom dia! Embora seja evidente que o nosso corpo será destruído, novas criaturas somos em Cristo, é o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de II Coríntios. Com Ele, somos renovados a cada dia. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira!