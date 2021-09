Empresa que vencer leilão poderá ampliar e explorar o serviço por 35 anos

Davi diz que leilão de saneamento do Amapá pode gerar mais de R$ 3 bi em investimentos

Por SELES NAFES

Está marcado para a próxima quinta-feira (31), no prédio da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o leilão que vai definir a empresa ou grupo que irá ampliar e explorar a rede de água e de esgoto em todo o Amapá. A informação foi confirmada nesta terça-feira (31) pelo senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), o principal articulador do chamado ‘leilão do saneamento’.

O contrato será de 35 anos de exploração. A expectativa do senador é de que a empresa que arrematar invista pelo menos R$ 3 bilhões na construção de redes nos 16 municípios.

Na prática, de acordo com a equipe do senador Davi Alcolumbre, o contrato vai resultar na universalização do serviço. A ideia é elevar de 38% para 99% o atendimento com água tratada, por exemplo.

O pregão na bolsa será acompanhado pelo parlamentar e também pelo governador Waldez Góes (PDT), além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-PR).

A empresa que vencer poderá captar recursos em instituições como o BNDES. As propostas das empresas foram entregues ontem (30), e a concorrência é grande. Entre as interessadas está a Equatorial, a mesma arrematou o controle da CEA, em julho.

Atualmente, a captação, tratamento e distribuição de água é feita pela Caesa, administrada pelo governo do Estado.