Em jornada pelo Jari, Clécio defende economia do açaí e da madeira

Grupo comandado pelo ex-prefeito da capital coletou informações sobre desafios e principais potencialidade de atividades econômicas

Por SELES NAFES

Durante quase 4 dias, um grupo de pesquisadores, professores, artistas, jornalistas e de outros profissionais subiu o Rio Jari, partindo do porto de Santana. Na jornada, organizada pelo ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, que lançou o projeto ‘Pelo Amapá Inteiro’, o grupo coletou informações e imagens sobre as principais potencialidades e desafios desta região da Amazônia composta por unidades de conservação. O grupo cruzou dezenas de comunidades ribeirinhas de Mazagão e Vitória do Jari até chegar a Laranjal do Jari, na divisa com o Pará. Uma das certezas da viagem foi entender a importância do extrativismo, da fé e da esperança dos jovens, e que o turismo de experiência pode gerar trabalho para centenas de famílias. Assista.