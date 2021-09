Importância do açaí em comunidades ribeirinhas vai além do alimento na mesa; assista

Reportagem em nosso canal de vídeos mostra como o açaí é importante na economia ribeirinha

A região ribeirinha que compreende os municípios de Mazagão, Vitória e Laranjal do Jari, interior do Amapá, é repleta de comunidades com milhares de famílias que vivendo do extrativismo do açaí, palmito, madeira e produção de farinha. Mas o carro-chefe é o açaí, que gera trabalho, renda e qualidade de vida.

Contudo, nem todos os moradores já se convenceram disso. A luta da Associação de Produtores Agroextrativistas da Reserva do Cajari é convencer cada vez mais famílias a apostar na produção.

Veja o que diz um dos fundadores da entidade sobre o açaí e outra fruta que promete ser o futuro da região. Assista abaixo no SNTV.