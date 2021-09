Novas vítimas de avô estuprador procuram a polícia

Adriano Lobato, de 48 anos, é procurado pela polícia e teve prisão decretada

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O que já era um fato chocante de abuso ganhou proporções ainda mais estarrecedoras, nesta quinta-feira (9). A Polícia Civil do Amapá divulgou que o avô procurado por estuprar as netas fez outras possíveis vítimas.

Segundo denúncias da própria família, Adriano Souza Lobato, de 48 anos, abusou no dia 3 de setembro de uma netinha de 3 anos durante um banho de rio, na comunidade de São Raimundo, em Ferreira Gomes, cidade a 135 km de Macapá. Outra neta de 6 anos também foi vítima dos ataques e mal consegue falar.

O inquérito policial foi instaurado. As vítimas foram encaminhadas a unidade mista de saúde Ferreira Gomes e à Polícia Científica em Macapá. Segundo a delegada Tainá Cavalcante, que investiga o caso, os exames feitos ainda em Ferreira Gomes apontaram lacerações na parede lateral inferior e superior na da vagina de uma das crianças.

Na capital, não foi possível identificar sinais que permitiam afirmar que tinha ocorrido ato libidinoso ou conjunção carnal por conta do tempo do fato. Para a polícia, isso não significa que o crime não aconteceu. Adriano Souza abandonou tudo e fugiu.

“Foi decretada a prisão preventiva dele, então hoje ele é considerado foragido. Temos o número (96) 99130-1041para denúncia. Faço esse apelo à população caso o encontrem ou avistem em algum local do estado ou até mesmo fora do estado que nos comunique que a gente vai tomar as providências imediatas”, disse Tainá.

Mais vítimas

Ainda segundo a delegada, durante diligências em outras cidades, mais três vítimas foram identificadas e relataram que foram abusadas sexualmente por Adriano, sendo duas quando eram menores de idade e uma quando já era maior. Hoje, as vítimas têm 25, 27 e 44 anos, respectivamente. Algumas delas também têm grau de parentesco com ele.

Uma vítima chegou a relatar que foi ameaçada caso denunciasse.

“Nós identificamos mais uma outra vítima [6ª] que vai ser ouvida na semana que vem”, acrescentou a delegada titular de Ferreira Gomes.

No primeiro momento, as diligências para capturar Adriano Souza foram feitas em Macapá, Porto Grande, Oiapoque e Laranjal do Jari. Agora, todas as delegacias dos municípios do estado do Amapá estão avisadas e em alerta para capturar o foragido.