O perfume de Cristo

Chegamos ao capítulo 2 de II a Coríntios

Bom dia! O podcast de meditação bíblica deste domingo (26) chega ao capítulo 2 de II Coríntios. De perseguidor, Paulo passou a assumir um caráter parecido com o de Jesus, onde aconselhava, ensinava e repreendia os crentes de Corinto, mas a relação com esses cristãos era complicada. A angústia de Paulo era para que todos experimentassem a mesma alegria que ele. Perante Deus, somos o bom perfume de Cristo, mesmo sendo a raça caída. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, e tenha um bom domingo.