Chegamos ao capítulo 6 de II Coríntios

Bom dia! Somos apresentados pelo Apóstolo Paulo, no capítulo 6 de II Coríntios, como colaboradores de Cristo. Ele aconselha aos cristãos de Corinto a abandonar práticas, ambientes e até pessoas mundanas. Até nos casamentos, ele recomenda que devam ocorrer entre cristãos. No mesmo capítulo, ele relata como a vida cristã é cheia de sofrimento e desafios extraordinários. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (30).